Sorgente (M5S): “La Giunta Salvetti abbassa strutturalmente la spesa in educazione e istruzione”

20 Dicembre 2020

"Dai numeri del bilancio emerge immaturità politica e incapacità di compiere scelte"

Livorno 20 dicembre 2020

“Nel turbinio della distrazione di massa operata da Salvetti, leggo un post sul profilo Facebook della Nidil CGIL Livorno che spero non passi inosservato e che reca il titolo:

“Il Comune di Livorno vuole privatizzare due centri infanzia. Carmignani, Bellandi e Distaso: Scelta sbagliata e incomprensibile”

Per quanto possa essere sbagliata tale scelta, purtroppo a me non risulta affatto incomprensibile

Anzi a tratti era prevedibile, dal momento che è un anno e mezzo che vedo girare i numeri di un bilancio pieno di incognite;

con previsioni di entrata sin troppo ottimistiche;

operazioni di maquillage da consenso a breve termine;

direttori generali strapagati;

ingenti risorse riversate su un redivivo Lem e molto altro ancora.

Ma soprattutto una gestione dei numeri del bilancio che dà l’idea di una coperta corta alla quale si stanno scucendo anche gli orli; pur di non scoprire la vera immaturità politica e la ormai acclarata incapacità di compiere scelte da parte di questa Amministrazione.

Aggiungerei inoltre che tale decisione risulta pure una netta inversione di rotta rispetto all’Amministrazione 5 Stelle che non si è mai sognata di mettere nero su bianco una ipotesi simile.

Sottolineo anche, ai sindacati che scrivono questa giusta nota, che dietro i numeri apparentemente freddi del bilancio comunale ci sono le persone e i servizi alla città.

Ecco perché li abbiamo studiati e continuiamo a studiarli con estrema attenzione, specie se si arriva a scelte simili a quelle di Nardella e di Cristina Giachi i quali hanno già provveduto qualche anno fa ad esternalizzare i servizi educativi in quel di Firenze.

Alcuni sindacalisti ricorderanno certamente i ripetuti appelli da parte della sottoscritta; fatti nel corso di infinite riunioni nelle quali si parlava di tanti temi e nelle quali correva l’obbligo spesso di ricordare che mantenere i servizi comunali a gestione diretta era:

una precisa scelta politica da parte del Movimento 5 Stelle e che tale scelta non era da ritenersi affatto scontata e banale.

Avevo salutato con favore l’assunzione di un buon numero di nuove insegnanti; ma ogni volta che in commissione si arrivava a chiedere pareri alla Giunta Salvetti sulla gestione dei servizi e su eventuali internalizzazioni le risposte non erano mai convincenti.

Accetto ogni critica sul passato, ma è anche giusto ricordare che il settore scuola non è mai rimasto sguarnito e MAI si è arrivati ad una ipotesi di questo genere.

Da questa decisione si denota la necessità di abbassare strutturalmente la spesa pubblica in educazione e istruzione sugli esercizi di bilancio futuri

Questo perché evidentemente si teme di non poter sostenere ancora a lungo il mantenimento di quei servizi pubblici creati da donne come Edda Fagni e Serenella Frangilli.

Speriamo di vedere una ferma e decisa opposizione da parte dei sindacati che porti ad un ripensamento da parte della Giunta Salvetti.

Noi faremo la nostra parte in Consiglio comunale con una opposizione irremovibile”.

