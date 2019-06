Home

Cronaca

Aree pubbliche

Sorgente su vigili di quartiere:”La Regione ha confermato il Nostro progetto”

Aree pubbliche

13 giugno 2019

Sorgente su vigili di quartiere:”La Regione ha confermato il Nostro progetto”

Livorno – L’ex vice sindaco Stella Sorgente commenta così le notizie uscite sulla stampa riguardo all’approvazione del progetto dei Vigili di Quartiere: “Leggo sulla stampa locale civette e articoli che parlano del progetto dei “vigili di quartiere”: con un ottimo tempismo la Regione Toscana ha fatto uscire un comunicato nelle ultime ore in cui conferma i progetti finanziati in vari comuni, fra i quali il nostro. Per completezza di informazione, occorre sottolineare anche che l’Amministrazione 5 Stelle ha sempre avuto nel suo programma questo obiettivo e ha istituito un servizio di prossimità che gira nei vari quartieri con delle pattuglie mobili.

Quando è uscito il progetto della Regione, il nostro Comune si è immediatamente candidato e ha inserito i 6 vigili di quartiere previsti nel proprio piano del fabbisogno, assieme alle assunzioni di altri 12 vigili (di cui 5 di categoria D e 7 di categoria C), per un totale di 18 agenti di polizia locale in tutto. Questo lo si può leggere in questa delibera di giunta del 19 marzo scorso: http://jcity.comune.livorno.it/web/trasparenza/storico-atti…”