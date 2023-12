Home

22 Dicembre 2023

Livorno 22 dicembre 2023 – Sorpresa dai documenti: il “Cubone” era stato approvato dalla Giunta Cinque Stelle per i privati

Le dichiarazioni di Cinzia Simoni, CD Livorno Civica

“La notte appena trascorsa passerà alla storia come quella in cui si è celebrata la totale perdita di credibilità della compagine pentastellata cittadina.

Durante il consiglio comunale iniziato ieri e conclusosi alle 5 di stamattina, si sono svolte le votazioni sulle controdeduzioni alla variante del piano strutturali, con ben 107 emendamenti da M5S, la maggior parte dei quali legati alla vicenda del cosiddetto Cubone: la struttura per la pratica sportiva da destinare ad uso pubblico per le scuole, al centro di uno scontro con il comitato degli abitanti di 3 condomini che insistono sull’area al quale i Cinque Stelle hanno dato da subito il loro pieno supporto.

Ebbene, durante il dibattito notturno è saltata fuori una delibera del piano delle alienazioni del DUP 2019-21 Pagine 462 e 463

Da questa cui si evince che proprio la giunta Cinque Stelle aveva previsto non solo la costruzione della struttura, ma addirittura l’alienazione a privati.

Ai punti 18 e 19 si parla infatti delle due aree di 14.200 e 28.600 mq di Via San Marino e Via Spagna “da cedere in diritto di superficie per la progettazione, realizzazione e gestione di una campo di calcio/rugby e una palestra regolamentare per il basket e la pallavolo, nonché di eventuali altre strutture da adibire a uffici, club house, foresteria ed impianti sportivi complementari all’aperto”. Valore complessivo delle due aree: tra 213.000,00 e 284.000,00 € per via San Marino e tra 433.000,00 e 572.000,00 € per via Spagna.

Insomma, i Cinque Stelle livornesi non solo avevano previsto quello che adesso definiscono il Cubone, ma volevano che a realizzarlo fosse un privato il quale, certo, avrebbe poi fatto i propri interessi. L’esatto contrario di ciò che ha sempre previsto l’attuale amministrazione, ovvero l’utilizzo da parte delle scuole e la realizzazione di un parco pubblico a vocazione sportiva.

La scoperta di questa notte è sconfortante, soprattutto per la sfacciataggine con cui, oggi, i Cinque Stelle si schierano contro le loro decisioni di allora col solo fine di cavalcare una protesta”.

Cinzia Simoni, CD Livorno Civica

