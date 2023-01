Home

Sorpresi a rubare al distributore Aci, arrestati due pluripregiudicati

1 Gennaio 2023

Piombino (Livorno) 1 dicembre 2022

Nella nottata del 30 dicembre 2022 i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, nella flagranza di tentato furto aggravato, due cittadini nordafricani da anni dimoranti in Piombino, pluripregiudicati.

Un giovane piombinese in transito a piedi nella centralissima Piazza Niccolini, insospettito dell’atteggiamento di due uomini notati nelle pertinenze di una colonnina self service di erogazione carburante del distributore “ACI”, telefonava all’utenza di pronto intervento “112” e unitamente ad una guardia giurata indicava ai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Piombino, tempestivamente intervenuti, i movimenti dei sospettati che venivano sorpresi nel tentativo di apertura, in parte già avvenuta, della cassaforte dell’erogatore automatico della pompa di benzina attraverso una grossa chiave inglese. L’attività in parola è stata coordinata dalla Centrale Operativa di Piombino.

I due uomini, ampiamente conosciuti ai carabinieri per i loro trascorsi penali, venivano pertanto tratti in arresto nella flagranza di tentato furto aggravato e, al termine delle formalità di rito, portati a poche ore di distanza davanti al Gip del Tribunale di Livorno che nel convalidare l’arresto ne disponeva la custodia cautelare in carcere attesi i gravi indizi di colpevolezza emersi in ordine al reato contestato e all’alto rischio di reiterazione di reati della stessa specie. Gli arrestati rimarranno in custodia nel carcere livornese in attesa dell’udienza di merito fissata nella prima decade di febbraio p.v.

