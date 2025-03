Rosignano Marittimo (Livorno)9 marzo 2025 Sorpresi a scaricare rifiuti edili a Pel di Lupo dalla municipale su segnalazione di cittadini

Intervento della Polizia Municipale di Rosignano, alla tarda mattinata di sabato 8 marzo, in località Pel di Lupo dove due cittadini avevano intercettato due giovani intenti a disfarsi di calcinacci e detriti edili in un piccolo fossato che costeggia una stradina secondaria. I due giovani avevano già rovesciato alcuni secchi di materiali provenienti da demolizioni, un fatto perseguibile in base alle normative in quanto l’abbandono di rifiuti, in base a recenti disposizioni in materiale ambientale, è da considerarsi un reato.

I due cittadini hanno telefonato ai carabinieri e alla polizia municipale, spiegando anche che non era la prima volta che trovavano calcinacci abbandonati nella zona, ma senza mai aver visto persone intente a compiere il gesto. La pattuglia della Polizia Municipale, dove giovedì scorso ha preso servizio la nuova comandante Annalisa Maritan, è intervenuta immediatamente in loco, ha verificato la situazione (nel frattempo i due giovani avevano raccolto quanto abbandonato ed avevano rimesso i calcinacci nei secchi) ed ha invitato i due a seguire gli agenti presso il Comando di Riazza del Mercato a Rosignano Solvay per gli accertamenti conseguenti.