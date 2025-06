Home

Sorpresi all’interno di un camper non loro, denunciati due uomini e una donna

Cronaca

16 Giugno 2025

Livorno 16 giugno 2025

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà tre livornesi, due uomini ed una donna di età compresa tra i 28 e i 32 anni, per danneggiamento in concorso di un camper.

A seguito di intervento disposto dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, una pattuglia dei carabinieri alle prime luci dell’alba ha eseguito un controllo su un camper parcheggiato sulla pubblica via che risultava vistosamente danneggiato.

A bordo del mezzo, che risultava aver riportato diversi danni tra i quali dei cristalli infranti e delle serrature forzate, il tutto nel verosimile intento di accedervi, i militari hanno trovato i tre soggetti, nessuno dei quali intestatario del mezzo, il quale invece è risultato essere di proprietà di una livornese. Non avendo saputo fornire una valida motivazione circa la loro presenza ma non essendo stato asportato alcunché i tre sono stati denunciati per danneggiamento.