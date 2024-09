Home

Sorpresi di carabinieri mentre consumano parte di bevande appena rubate

4 Settembre 2024

Livorno 4 settembre 2024 – Sorpresi di carabinieri mentre consumano parte di bevande appena rubate

I Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani provenienti dal fiorentino poiché gravemente indiziati di furto in un impianto sportivo nella frazione del Comune di Rosignano Marittimo

Secondo la ricostruzione dei militari, prontamente giunti sul posto su segnalazione della Centrale Operativa, i quattro si sarebbero introdotti nella struttura, danneggiando una telecamera di videosorveglianza nel verosimile tentativo di non essere individuati per poi forzare un armadietto ed appropriarsi di diverse bevande ivi contenute.

Nel corso dell’intervento i giovani sono stati individuati nelle immediate vicinanze a consumare parte della refurtiva mentre la gran parte, recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

I giovani sono stati quindi identificati e denunciati in stato di libertà per furto in concorso.