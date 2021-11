Home

17 Novembre 2021

Sorpresi in auto con oggetti da scasso e gioielli, denunciati

Guidava anche senza patente, sequestrata l'auto

Livorno 17 novembre 2021

Nella serata di ieri, martedì16 novembre, una Volante della polizia effettuava in via Firenze, un controllo di iniziativa di un’autovettura sospetta

A bordo della vettura vi erano due soggetti, di verosimile etnia rom

A seguito del suddetto controllo, veniva rinvenuto sotto al sedile del conducente un giravite che veniva posto sotto sequestro.

I due soggetti venivano successivamente identificati per M. M. del 2001 e A. A. del 1998 e fotosegnalati

M.M e A. A. venivano messi a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avviarsi dell’iter espulsivo

M.M. veniva indagato in stato di libertà per guida senza patente reiterata e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo e affidato a depositeria autorizzata.

A seguito delle perquisizioni personali, venivano altresì sequestrati oggetti preziosi (una catenina in oro con medaglia ed un orologio a cipolla) dei quali non sapevano indicarne la provenienza.

Pertanto, i due soggetti, venivano anche deferiti in stato di libertà per ricettazione in concorso.

