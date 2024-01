Home

9 Gennaio 2024

Cecina (Livorno) 9 gennaio 2024 – Sorpreso a guidare in stato di alterazione psico-fisica e con una dose di cocaina, denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un uomo che, in orario notturno, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica e con indosso sostanza stupefacente. Si tratta di un 47enne censurato della zona.

L’uomo, dopo essere stato fermato per un controllo alla circolazione stradale, ha manifestato gli inequivocabili sintomi di un recente abuso di sostanze stupefacenti

Da un controllo alla banca dati, a carico dell’uomo, sono emersi precedenti per uso di sostanze stupefacenti, ragion per cui i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione personale trovandolo in possesso di 1,46 grammi di cocaina.

L’uomo è stato invitato altresì a sottoporsi a un esame medico all’ospedale di Cecina per verificare l’eventuale positività all’assunzione di dette sostanze.

Il controllo ha dato esito positivo a cocaina e cannabinoidi ed è stato confermato anche dal positivo successivo riscontro di secondo livello refertato dal laboratorio di tossicologia forense di Pisa.

Pertanto l’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di alterazione psico-fisica e contestualmente segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti con l’immediato ritiro della patente di guida.

