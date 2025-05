Home

Sorpreso a imbrattare un muro, denunciato un italiano

10 Maggio 2025

Sorpreso a imbrattare un muro con una bomboletta spray: denunciato 33enne a Livorno

LIVORNO 10 maggio 2025 Sorpreso a imbrattare un muro, denunciato un italiano

Lo hanno colto in flagrante mentre tracciava con una bomboletta spray una grande lettera “P” sul muro perimetrale del circolo “Arena Astra”, in piazza Luigi Orlando. È successo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, intorno alle 3.40. L’uomo, un 33enne livornese, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per deturpamento e imbrattamento.

A sorprenderlo sono stati gli agenti di una Volante della Questura di Livorno, impegnati in un controllo del territorio. Quando si sono avvicinati al murale in corso d’opera, il giovane ha tentato di eludere i controlli: ha nascosto la bomboletta all’interno di uno zaino poggiato a terra e ha iniziato a camminare in direzione del centro, con l’idea di allontanarsi senza destare sospetti.

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. I poliziotti lo hanno fermato pochi metri dopo e, durante la perquisizione, hanno trovato nello zaino sei bombolette spray e quattro pennarelli per graffiti, chiaro segno che il gesto non era isolato.

Accompagnato negli uffici della Questura, il trentatreenne è stato formalmente denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in base all’articolo 639 del codice penale.