Home

Cronaca

Sorpreso a infrangere il finestrino di un’auto, 37enne con precedenti condannato all’obbligo di firma

Cronaca

3 Ottobre 2024

Sorpreso a infrangere il finestrino di un’auto, 37enne con precedenti condannato all’obbligo di firma

Livorno 3 ottobre 2024 – Sorpreso a infrangere il finestrino di un’auto, 37enne con precedenti condannato all’obbligo di firma

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno tratto in arresto un 37enne, originario del nord Africa e con precedenti di polizia, perché gravemente indiziato di furto aggravato su un’auto in sosta.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in orario notturno, sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione, da parte di un cittadino, di movimenti sospetti vicino alle auto in sosta nei pressi di piazza XX Settembre.

Una volta sul posto i carabinieri, notano l’uomo mentre infrangeva i finestrini di un’autovettura. A all’alt intimatogli dai militari, ha tentato inutilmente la fuga nelle vie limitrofe. F

ermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un’autoradio, un profumatore per autovettura e degli stivali in pelle, tutti oggetti trafugati poco prima dall’auto in sosta ed immediatamente restituiti al legittimo proprietario.

Il 37enne, accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e su disposizione dell’AG labronica è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima nel corso della quale il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano presso il Comando Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione nel territorio di residenza.

L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre, tramite il 112 NUE, situazioni sospette, anche che riguardino beni altrui, per consentire un pronto intervento delle pattuglie in servizio sul territorio 24 ore su 24 – 7 giorni su 7.