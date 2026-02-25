Home

Provincia

Sorpreso a rubare al centro di raccolta, denunciato 30enne nordafricano

Provincia

25 Febbraio 2026

Sorpreso a rubare al centro di raccolta, denunciato 30enne nordafricano

Venturina Terme (Livorno) 25 febbraio 2026 Sorpreso a rubare al centro di raccolta, denunciato 30enne nordafricano

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, a termine accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne originario del Nord Africa ma residente a Piombino, per tentato furto e resistenza a PU.

L’uomo è stato notato da una pattuglia impegnata in un servizio esterno mentre stava verosimilmente cercando di sottrarre del materiale all’interno del centro di raccolta rifiuti comunale di via Sardegna ma, vistosi scoperto, si è dato alla fuga nell’adiacente zona campestre ma i militari lo hanno inseguito a piedi e lo hanno raggiunto e lo hanno bloccato, dopo aver vinto anche l’attiva resistenza che quello ha ulteriormente opposto nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari.

Dopo averlo accompagnato presso il locale pronto soccorso per una visita in ragione della fuga in aree disagevoli dei campi, l’uomo è stato condotto presso la caserma e denunciato all’AG di Livorno.