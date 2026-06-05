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Sorpreso a rubare all’interno di un negozio, arrestato un 33enne

Cecina

5 Giugno 2026

Sorpreso a rubare all’interno di un negozio, arrestato un 33enne

Cecina (Livorno) 5 giugno 2026 Sorpreso a rubare all’interno di un negozio, arrestato un 33enne

La Polizia di Stato di Cecina ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro.

L’operazione è scattata intorno alle ore 04:00 di sabato. A far muovere le volanti del Commissariato è stata una segnalazione tempestiva giunta tramite il Numero Unico di Emergenza (N.U.E. 112). I poliziotti, arrivati sul posto in pochi istanti, si sono trovati di fronte alla scena del crimine: la vetrata d’ingresso del locale era stata spaccata e l’intruso si trovava ancora all’interno, intento a saccheggiare il locale e a svuotare il registratore di cassa.

L’uomo – identificato come N.P., 33enne residente a Pisa – è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza dagli agenti.

Dopo i primi accertamenti di rito negli uffici del Commissariato, e come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Livorno per la celebrazione del processo con rito direttissimo.