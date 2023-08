Home

Sorpreso a rubare in attività commerciali, denunciato giovane nord africano

26 Agosto 2023

Piombino (Livorno) 26 agosto 2023

I Carabinieri del Comando Stazione di Piombino hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un uomo originario del nord Africa.

Secondo la ricostruzione eseguita dai militari, è emerso che il giovane si sarebbe recato all’interno di un noto esercizio di Piombino dove:

dopo aver girovagato tra le corsie come una normale cliente, si sarebbe impossessato di varia merce in vendita occultata all’interno di uno zainetto; peraltro liberandosi del confezionamento che abbandonava direttamente dentro il negozio.

Individuato e bloccato dopo la consumazione del reato, successivamente è stato riconosciuto dai Carabinieri intervenuti anche nelle immagini registrate ed estratte dal sistema di videosorveglianza, consegnate dalla persona offesa in sede di denuncia dei fatti.

Inoltre, sempre lo stesso giorno, formalizzava denuncia di furto il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti di Piombino, in cui i Carabinieri, attraverso le immagini di videosorveglianza, hanno potuto riconoscere il medesimo autore del furto, intento questa volta, approfittando di un attimo di distrazione da parte del titolare, ad introdursi nel locale e asportare il telefono cellulare usato dal personale in servizio per ricevere gli ordini da parte dei clienti.

Terminate le attività di accertamento e riscontro, il sospetto autore di reati contro il patrimonio è stato denunciato all’AG di Livorno per furto aggravato continuato.

