Sorpreso a rubare in auto in piazza Orlando, denunciato tunisino già noto alle forze dell’ordine

5 Giugno 2025

Tenta il furto in auto ma scappa all’arrivo del proprietario: la Polizia lo rintraccia e lo denuncia

Nel pomeriggio di martedì 4 giugno, intorno alle 16:30, la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Luigi Orlando a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva sorpreso un uomo mentre tentava di rubare all’interno della propria auto.

Secondo quanto riferito alla centrale operativa, il proprietario aveva parcheggiato il veicolo da pochi minuti, e al suo ritorno lo ha trovato aperto, con una persona all’interno intenta a rovistare. Alla vista del proprietario, l’uomo è fuggito a piedi, abbandonando uno zaino che portava con sé.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Sezione Volanti della Questura. Una è rimasta con la vittima per raccogliere le prime informazioni e per avviare le formalità del caso, mentre l’altra si è messa immediatamente sulle tracce del sospettato. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal proprietario, il fuggitivo è stato individuato poco dopo in una via limitrofa.

L’uomo, un cittadino tunisino classe 1983 con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione. Addosso aveva un martello frangi-vetro d’emergenza, una torcia e una pistola spray al peperoncino.

Condotto negli uffici della Questura, è stato denunciato per tentato furto aggravato.