Home

Cronaca

Sorpreso a rubare in un appartamento viene bloccato dai cittadini, stamani la direttissima poi l’espulsione

Cronaca

1 Agosto 2022

Sorpreso a rubare in un appartamento viene bloccato dai cittadini, stamani la direttissima poi l’espulsione

Livorno 1 agosto 2022 – Sorpreso a rubare in un appartamento viene bloccato dai cittadini, stamani la direttissima poi l’espulsione

Intorno alle ore 12. 30 di ieri 31 luglio, la polizia è intervenuta in piazza Magenta su chiamata di alcuni cittadini che riferivano di aver fermato un uomo che si era introdotto in un appartamento

Da una prima ricostruzione dei fatti, un uomo era riuscito ad introdursi in una casa al piano terra in via delle Guglie, poi scoperto dal proprietario si è dato alla fuga.

Il ladro è stato seguito dal proprietario che non lo ha mai perso di vista e poi in piazza Magenta è stato bloccato da alcune persone.

La polizia giunta sul posto ha arrestato il ladro, un uomo tunisino di 36 anni.

Per il 36enne tunisino, una volta espletate tutte le formalità di rito è arrestato per tentato furto aggravato e per possesso di oggetti atti ad offendere. Questa mattina si svolgerà il processo per direttissima ed il Pubblico Ministero ha già dato il nulla osta per l’espulsione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin