Sorpreso a rubare in un camper a Vada ferisce con un coltello il proprietario, arrestato extracomunitario domiciliato a Livorno

3 Settembre 2025

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 3 settembre 2025 Sorpreso a rubare in un camper a Vada ferisce con un coltello il proprietario, arrestato extracomunitario domiciliato a Livorno

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, all’esito di un intervento effettuato alle “Spiagge Bianche” di Vada nel corso di un servizio esterno teso al controllo del territorio, hanno arrestato un 50enne extracomunitario domiciliato a Livorno, poiché gravemente indiziato di rapina impropria, lesioni personali e porto ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto, la vittima, un campeggiatore 50enne aveva sorpreso l’uomo all’interno del proprio camper nell’atto di derubalo di un orologio e di bigiotteria ed avrebbe tentato di bloccarlo per evitare che fuggisse con la refurtiva.

Non riuscendo nell’intento, quest’ultimo, per guadagnarsi la fuga, lo avrebbe ferito con un coltello che portava con sé, causandogli lesioni fortunatamente non gravi.

I carabinieri, prontamente giunti, hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando il presunto responsabile ed arrestandolo; quest’ultimo, su disposizione dell’A.G. labronica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stata disposta la misura cautelare in carcere.