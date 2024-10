Home

4 Ottobre 2024

Cecina (Livorno) 4 ottobre 2024 – Sorpreso a rubare una ebike da 3mila euro, arrestato 45enne nordafricano

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, hanno tratto in arresto un cittadino nord africano, 45enne, gravato da numerosi precedenti.

L’uomo è stato colto in flagrante mentre si stava appropriando di una bicicletta elettrica del valore di circa 3.000 euro incatenata mediante lucchetto negli stalli predisposti al parcheggio dei velocipedi del centro cittadino.

I militari hanno notato l’uomo che si aggirava tra le rastrelliere e, dopo averlo visto armeggiare sulla catena della bicicletta nel tentativo di spaccarla, sono intervenuti bloccandolo.

Considerate le circostanze e gli specifici precedenti dell’uomo, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo in suo possesso 10 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish prontamente sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto ed accompagnato in caserma per le formalità di rito a disposizione dell’AG labronica competente, mentre una pattuglia, dopo aver visionato le telecamere della zona, ha atteso il legittimo proprietario e, previo riconoscimento, gli hanno restituito il velocipede.

All’esito dell’udienza a suo carico il Giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano presso il Comando Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione nel territorio di residenza.