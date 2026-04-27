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Sorpreso a spacciare nei boschi, 35enne ai domiciliari

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27 Aprile 2026

Sorpreso a spacciare nei boschi, 35enne ai domiciliari

Campiglia Marittima (Livorno) 27 aprile 2026 Sorpreso a spacciare nei boschi, 35enne ai domiciliari

I carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino, all’esito di un’indagine mirata al contrasto del fenomeno illegale dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 35enne di origini straniere, irregolare sul territorio, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti e resistenza a P.U.

Ad insospettire i carabinieri, forti della capillare presenza sul territorio, sono stati i suoi spostamenti ed un anomalo viavai di persone notato in area boschiva di Campiglia Marittima, che i militari hanno monitorato, anche con l’impiego di personale in abiti civili.

Quando una pattuglia ha notato il presunto spacciatore uscire dall’area boschiva, quest’ultimo ha tentato immediatamente di darsi alla fuga per sottrarsi al controllo ma è stato comunque raggiunto da altri militari in abiti civili, appositamente posizionatisi a breve distanza, che lo hanno fermato, non senza difficoltà. L’uomo ha infatti opposto loro accanita resistenza, dimenandosi con vigore e all’atto di essere caricato in auto per andare in caserma, colpendo e danneggiando la portiera della macchina con movimenti scomposti.

I sospetti dei carabinieri si sono poi rivelati fondati in quanto all’esito degli accertamenti e della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di quasi 150 gr di sostanza stupefacente, in particolare hashish e cocaina, in involucri preconfezionati, di un bilancino di precisione, materiale per confezionamento ed alcune decine di euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il 35enne è stato pertanto dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U. e, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pisa ove domicilia.