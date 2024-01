Home

Sorpreso ad abbandonare rifiuti, sanzionato 73enne

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – Sorpreso ad abbandonare rifiuti, sanzionato 73enne

I Carabinieri Forestali della Stazione di Venturina Terme, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente ed al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria di Livorno un 73enne per abbandono rifiuti non pericolosi.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione nel comune di Sassetta hanno notato, in prossimità di una postazione di raccolta rifiuti, un uomo intento a scaricare rifiuti non pericolosi costituiti da 16 profilati in alluminio della lunghezza di 1 metro circa, abbandonandoli sul suolo. Veniva attivata la procedura prevista dalla parte sesta-bis del D.Lgs. 152/2006, art. 318 bis – 318 septies, prescrivendo al contravventore di conferire i rifiuti ad un centro di smaltimento e/o recupero e di fornire prova dell’avvenuto smaltimento nonché di pagare una sanzione pecuniaria al fine di evitare conseguenze penali.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio labronico per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.

