27 Agosto 2024

Cecina (Livorno) 27 agosto 2024 – Sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre i limiti

Nel corso dell’attività svolta per lo più nelle ore serali maggiormente popolate dai giovani per i rituali eventi della movida estiva, che ha interessato tutta la costa etrusca, i Carabinieri in piazza della Libertà a Cecina hanno sorpreso un uomo sui 35 anni della zona alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica. All’uomo è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; ha riportato un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l tre volte oltre i limiti.