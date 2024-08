Home

25 Agosto 2024

Sorpreso all’alba con refurtiva coltello e oggetti da scasso, denunciato nordafricano

Livorno 25 agosto 2024 – Sorpreso all’alba con refurtiva coltello e oggetti da scasso, denunciato nordafricano

I carabinieri di Cecina denunciano un 31enne di origini nordafricane residente nel fiorentino, poiché gravemente indiziato di ricettazione e porto abusivo d’armi.

Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo, alle prime luci dell’alba, è transitato in piazza della Libertà, poco distante dalla sede della caserma dei Carabinieri, accompagnato da un connazionale molto più giovane.

Notando la pattuglia in servizio notturno, ha accelerato il passo dileguandosi in direzione della stazione ferroviaria. I militari, insospettiti dall’atteggiamento e conoscendolo per altri precedenti di polizia, hanno deciso di seguirlo e controllarlo.

All’esito del controllo, all’interno dello zaino, è stato trovato in possesso di un navigatore satellitare, vari attrezzi atti allo scasso: cesoie, forbici e un coltello a serramanico di 18 cm, diverse attrezzature per palestra elastici per trazione e corpetto con pesi, tutti risultati provento di furto e restituiti agli aventi diritto.

Terminate le attività di indagine e ricostruzione delle dinamiche di reato l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per ricettazione e porto abusivo di armi.