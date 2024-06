Home

15 Giugno 2024

Livorno 15 giugno 2024 – Sorpreso con 124 dosi e 1000 euro ad un controllo, in carcere un cittadino tunisino

Questura di Livorno: gli agenti dell’UPGSP arrestano e conducono alle Sughere un cittadino tunisino per spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrate 76 dosi di cocaina , 43 dosi di eroina e 5 involucri di hashish nonchè 1.000 euro in banconote.

Nella mattinata di ieri si è svolto un servizio di controllo del territorio rafforzato con la presenza del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze . Il servizio si è svolto con posti di controllo nelle zone del centro cittadino particolarmente attenzionate per lo spaccio di sostanze stupefacenti , quali:

Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e le strade limitrofe .

Il servizio di controllo del territorio della polizia ha portato i seguenti risultati: 97 persone identificate e 43 veicoli.

Per quanto riguarda il caso in oggetto, verso le ore 11.30 circa, gli agenti di una Volante della polizia di stato procedevano in via Passaponti al controllo di un soggetto tunisino regolare sul territorio, a bordo di scooter.

Durante la fase dell’accertamento, l’uomo veniva trovato in possesso di 76 dosi per circa 45 gr di sostanza stupefacente tipo cocaina, 43 dosi per circa 32 gr di eroina e 5 involucri per circa 14 gr di hashish oltre che di circa 1000 euro in banconote.

Per quanto sopra il cittadino veniva tratto in arresto ai sensi dell’art.73 dpr 309/90 e associato al Carcere Le Sughere.