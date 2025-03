Home

Cronaca

Sorpreso con droga in via del Seminario, denunciato per spaccio. Quattro persone segnalate come assuntori

Cronaca

8 Marzo 2025

Sorpreso con droga in via del Seminario, denunciato per spaccio. Quattro persone segnalate come assuntori

Livorno 8 marzo 2025 Sorpreso con droga in via del Seminario, denunciato per spaccio. Quattro persone segnalate come assuntori

Nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti nel medesimo contesto operativo, i carabinieri hanno denunciato un giovane cittadino nordafricano, gravato da precedenti specifici, sorpreso nel corso di un controllo nella zona di via del Seminario in possesso di 3 grammi di hashish e 175 euro in banconote di vario taglio, provento di attività illegale di smercio.

In altre zone del centro città monitorate, (area di piazza della Repubblica), quattro persone, di età compresa tra i 17 e i 32 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, sorpresi in possesso di dosi di hashish ritenute per uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e conseguente distruzione.