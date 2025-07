Home

14 Luglio 2025

Sorpreso con la droga in casa, arrestato un 40enne

Campo nell’Elba (Isola d’Elba, Livorno) 14 luglio 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato nel comune di Campo nell’Elba un 40enne del napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A carico dell’uomo si erano concentrati i sospetti degli investigatori a seguito di diversi movimenti anomali di persone notati nei giorni precedenti nei dintorni della sua abitazione; ad insospettire i carabinieri sono stati alcuni suoi rapidi spostamenti e fugaci incontri con diverse persone in quella zona e nelle vie limitrofe, dinamica che ai militari è apparsa degna di nota. I sospetti sono stati confermati quando, giunti a casa per un controllo, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 4 grammi di hashish, della sostanza da taglio (verosimilmente mannitolo) ed un bilancino digitale di precisione, utile alla preparazione delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, già noto, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG di Livorno competente, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida, l’AG ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma tre volte a settimana, l’obbligo di dimora nel comune di Campo nell’Elba e quello di permanenza in casa nelle ore notturne.