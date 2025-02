Home

8 Febbraio 2025

Livorno 8 febbraio 2025 Sorpreso con la droga in via Mentana, denunciato 26enne tunisino

La Polizia di Stato di Livorno denuncia un giovane del 1999 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel primo pomeriggi di ieri venerdì 7 febbraio, gli agenti di una volante, passando da Via Mentana, notavano un soggetto che alla vista dell’auto della polizia, con fare sospetto, accelerava il passo per dileguarsi; gli agenti decidevano pertanto di procedere al controllo dell’uomo

L’uomo, identificato successivamente per cittadino tunisino del 1999, si mostrava molto nervoso e insofferente al controllo e non declinava le proprie generalità ma spontaneamente consegnava al personale operante un involucro trasparente contente all’interno sostanza solida di colore marrone.

La successiva attività consentiva ai poliziotti di rinvenire altri 6 involucri in cellophane contenente sostanza di colore bianco.

Il soggetto veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura per l’identificazione.

Gli involucri recuperati, analizzanti dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, risutlavano contenere complessivamente 2.88 gr di hashish e 7.44 gr di cocaina

In considerazione del risultato dell’analisi e per le modalità di confezionamento il cittadino tunisino veniva denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.