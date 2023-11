Home

30 Novembre 2023

Livorno 30 novembre 2023 – Sorpreso con la refurtiva, arrestato cittadino albanese

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli Agenti della Squadra Volante dell’UPGSP, su disposizione della sala operativa si recavano in via Machiavelli per segnalazione di tre soggetti vestiti di nero che si aggiravano con fare sospetto nel cortile condominiale.

Gli equipaggi fermavano le autovetture a distanza dall’edificio, in modo da potersi avvicinare a piedi senza essere notati da eventuali malviventi ancora sul posto.

Una volta giunti sul luogo gli agenti sorprendevano due uomini nascosti nell’ombra, che accortisi della loro presenza si davano alla fuga.

Uno dei soggetti veniva raggiunto e, a seguito di perquisizione, arrestato poiché ritrovato con addosso un grosso cacciavite a taglio e della refurtiva (tra cui braccialetti orecchini e un orologio da polso) di proprietà di un condomino che riconosceva gli oggetti sottratti.

La refurtiva infine veniva restituita al legittimo proprietario e il ladro, cittadino albanese, veniva tratto in arresto per furto in abitazione in attesa della direttissima fissata per la mattinata del 30 novembre.

