Cecina (Livorno) 22 ottobre 2024 – Sorpreso con sei confezioni di carne non pagata, denunciato un 46enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina sono intervenuti presso un esercizio commerciale del capoluogo a seguito della segnalazione di un 46enne che, in apparenza normale cliente, era stato notato dal personale della sicurezza aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare alcunché. I carabinieri in servizio esterno di pronto intervento, subito giunti sul posto, hanno in poco tempo individuato il sospettato intento ad allontanarsi. Dopo averlo bloccato, nel corso della perquisizione personale hanno rinvenuto, occultati all’interno della sua borsa, ben sei confezioni di carne che non erano state pagate. Dalle ulteriori attività di ricostruzione della dinamica del reato anche con ausilio di estratti video è emerso che i prodotti erano stati prelevati furtivamente dalle corsie.

Il 46enne, di origini dell’est Europa, ma residente a Cecina è stato denunciato in stato di libertà all’A.G. labronica per furto mentre la refurtiva è stata recuperata e subito restituita all’avente diritto.