25 Gennaio 2024

Sorpreso con un coltello a serramanico e droga, denuncia penale e segnalazione amministrativa

Livorno 25 gennaio 2024 – Sorpreso con un coltello a serramanico e droga, denuncia penale e segnalazione amministrativa

I Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno sorpreso libertà un 58enne della zona in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di sostanza stupefacente e pertanto lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno e segnalato ai competenti uffici della Prefettura.

I militari hanno notato il 58enne aggirarsi con fare sospetto a bordo della sua autovettura in una zona periferica e, date le circostanze di tempo e luogo, lo hanno sottoposto a controllo: a seguito di perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di uno zaino, circa 2 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 24 cm di cui 11 di lama.

La droga e il coltello sono stati sottoposti a sequestro e per il 58enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere nonché la segnalazione quale assuntore per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.