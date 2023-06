Home

Sorpreso dai carabinieri a violare i domiciliari, denunciato 43enne

7 Giugno 2023

Livorno 7 giugno 2023

I Carabinieri del Comando Stazione di Livorno Porto, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi

di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di

Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno denunciato un 43enne per aver

violato gli obblighi inerenti alla detenzione domiciliare.

L’uomo stava espiando una pena per una serie di reati e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di

residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G.

I militari, nell’ambito dei normali controlli alle persone sottoposte a misure per verificarne il

rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che l’uomo, al momento del loro passaggio, ovvero

poco dopo le 19, non era in casa.

Non avendo fornito alcuna giustificazione all’assenza, i militari lo hanno denunciato in stato di

libertà alla competente Autorità Giudiziaria per evasione.

