2 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 2 agosto 2025 Sorpreso in auto con coltello da cucina, denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un cinquantenne campano per il reato di possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione lungo la via Vecchia Aurelia all’altezza di San Vincenzo, hanno fermato un’autovettura e, notando l’atteggiamento schivo e sospetto del conducente, peraltro domiciliato in altro Comune della Provincia, anche in ragione dei suoi precedenti di polizia, lo hanno sottoposti a controllo.

Al termine dell’attività ispettiva l’uomo è stato sorpreso in possesso di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 21 cm, di cui è proibito il porto in luogo pubblico.

L’uomo, che non ha saputo fornire una valida motivazione circa il possesso ed al porto in luogo pubblico del coltello, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.