“SoS 5 strade”, sabato la presentazione del murale

1 Febbraio 2022

Rosignano (Livorno) 1 febbraio 2022

Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica “Sos: Cinque Strade”, l’Amministrazione nei mesi scorsi ha coinvolto i cittadini per la realizzazione di alcune opere di strat art.

L’obiettivo del Comune, infatti, era quello di dare spazio alla creatività dei cittadini, valorizzando il murales come forma comunicativa caratteristica delle nuove generazioni che può contribuite a migliorare, dal punto di vista estetico, alcune aree del territorio.

Allo stesso tempo si volevano anche rendere i più giovani partecipi in prima persona del recupero urbano.

Per questo erano stati individuati il muro sferico nei pressi dell’incrocio tra via della Repubblica e Via delle Pescine e le 8 fioriere dal lato opposto dell’incrocio.

Il concorso indetto dal Comune è stato vinto dalla giovane writer Carolina Marchi, che ha presentato un progetto dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

A conclusione dei lavori di restauro e riqualificazione del muro e delle fioriere, sabato 5 febbraio 2022 si svolgerà l’inaugurazione del murale alle 5 Strade.

“L’obiettivo del progetto SOS Strade – commenta l’Assessore Alice Prinetti –, cofinanziato con fondi specifici regionali, con la partnership di Confesercenti e Microstoria, era quello di riqualificare uno spazio pubblico, con vari interventi di tipo urbanistico e artistico.

Per questo sono stati programmati l’istallazione di un gioco “senza tempo” come la Campana, la realizzazione di un murale per abbellire il muro all’incrocio, da parte della writer Carolina Marchi supportata dallo Spazio Giovani del Comune, la sistemazione dei pannelli che servono anche per migliorare la sicurezza dei pedoni e non per ultimo la creazione di un logo, scelto dai commercianti stessi, che servirà ad identificare le realtà commerciali della zona, nell’ottica di ricreare, valorizzare e rilanciare la rete storica di commercio di vicinato.

Aver rigenerato un piccolo spazio pubblico, che verrà curato anche dai partner, soggetti attivi fin da subito, servirà anche a creare nuovi momenti di socializzazione”.

“Tramite il progetto Sos 5 Strade – ha aggiunto l’Assessore Beniamino Franceschini – l’Amministrazione ha riportato l’attenzione su un area storica di Rosignano che oggi rappresenta la porta d’accesso all’asse di via della Repubblica; lungo il quale si trovano sia strutture fondamentali per la vita comunale, sia gli interventi del progetto PiuWays, dallo stadio alla nuova piazza della Repubblica, fino al futuro Innovalab.

Grazie all’apporto dei partner è stato avviato un percorso partecipativo per la ricostruzione dell’identità e della memoria delle 5 Strade, che ha unito cittadini e operatori economici, proponendo azioni di riqualificazione urbana e un incontro intergenerazionale concretizzato nelle iniziative dello Spazio Giovani”.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 febbraio alle ore 10.00 e all’evento saranno presenti gli Assessori Alice Prinetti e Beniamino Franceschini che hanno curato il progetto, la writer Carolina Marchi, che lo ha realizzato, Annalisa Coli, di Confesercenti Livorno, Susanna Baldanzi di Microstoria, lo Spazio Giovani di Rosignano e l’Incubatore di Rosignano.

