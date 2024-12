“Sospensione breve della patente”, per informazioni alle modifiche del codice della strada c’è un numero della Municipale

Livorno 19 dicembre 2024 Sospensione breve della patente: la Municipale risponde ai cittadini. Attivo il numero informativo della Municipale

Sabato 14 dicembre è entrata in vigore la legge n. 177 del 25/11/2024, che ha apportato sostanziali e rilevanti modifiche al Codice della Strada. Tra i nuovi istituti introdotti si rileva la cosiddetta “sospensione breve” della patente: in base ai punti sul titolo di guida in possesso del conducente al momento dell’accertamento, all’organo accertatore è consentito applicare direttamente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

In tal senso, a partire dallo scorso fine settimana, la Polizia Municipale di Livorno ha effettuato apposita attività informativa alla cittadinanza sulle nuove norme del C.d.S.

Per fornire le informazioni necessarie ed utili sulle modifiche al Codice della Strada, il Comando della Polizia Municipale di Livorno è a disposizione di tutti i cittadini, che possono contattare i numeri di telefono 0586 820.595 – 167 – 164, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14-19.

Nei prossimi giorni proseguirà anche l’attività di controllo della PM sul rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale, specie in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie.