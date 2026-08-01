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Sospensione Schengen con la Spagna, Potenti (Lega): “Invasione Ceuta, il governo reagisce”. Sánchez: “azioni dettate da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici”

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1 Agosto 2026

Sospensione Schengen con la Spagna, Potenti (Lega): “Invasione Ceuta, il governo reagisce”. Sánchez: “azioni dettate da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici”

Livorno 1 agosto 2026

La crisi migratoria che ha interessato Ceuta, l’enclave spagnola in territorio africano, continua ad alimentare il confronto politico europeo.

Tra le prese di posizione figura quella del senatore livornese della Lega Manfredi Potenti, che sui social ha espresso pieno sostegno alla linea adottata dal Governo italiano.

Nel suo post il parlamentare scrive:

“Invasione Ceuta: IL GOVERNO ITALIANO REAGISCE. L’ITALIA SOSPENDE SCHENGEN CON LA SPAGNA!!!”

e aggiunge:

“L’Italia sospende Schengen: chiuse tutte le frontiere con la Spagna. Rafforzati i controlli ai confini insieme alla Francia.”

Una posizione che evidenzia il favore della Lega verso la decisione dell’esecutivo di rafforzare temporaneamente i controlli alle frontiere nei confronti della Spagna.

La replica di Sánchez

Di segno opposto la posizione del presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez, riportata da Sky TG24.

Secondo quanto riferito dall’emittente, Sánchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee chiedendo la convocazione urgente dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea per affrontare con una strategia comune la crisi migratoria.

Il premier spagnolo ha espresso “seria preoccupazione” per le reazioni di alcuni governi europei e ha definito “piuttosto asimmetrica” la risposta dell’Unione.

Nella lettera, riportata da Sky, Sánchez sostiene che:

“La maggior parte” dei governi europei “ci ha mostrato sostegno e solidarietà”.

Critica invece quei Paesi che hanno chiesto l’esclusione temporanea della Spagna dall’area Schengen, affermando che un simile atteggiamento sarebbe:

“dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici”, pur senza citare direttamente l’Italia.

Sempre secondo Sky TG24, Italia e Danimarca hanno promosso una lettera sottoscritta da 22 Paesi nella quale viene chiesto di esaminare un rafforzamento del sostegno di Frontex e di valutare la cooperazione dell’Unione Europea con il Marocco.

Nel frattempo, la situazione sul terreno sarebbe tornata progressivamente sotto controllo.

Il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha dichiarato che:

“In meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità”

precisando inoltre che:

“chi è entrato in maniera irregolare non ha alcuna opzione di regolarizzazione”.

Ceuta e Melilla: perché hanno regole diverse

Come ricorda Il Sole 24 Ore, Ceuta e Melilla rappresentano un caso particolare all’interno del sistema Schengen.

Le due città autonome spagnole costituiscono infatti l’unico confine terrestre tra l’Unione Europea e l’Africa.

Per questo motivo il Codice delle Frontiere Schengen prevede disposizioni specifiche.

In particolare, chi parte da Ceuta o Melilla verso la Spagna continentale deve comunque sottoporsi ai controlli d’identità previsti per i collegamenti aerei e marittimi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, durante l’attuale crisi le autorità europee hanno inoltre chiarito che chi entra irregolarmente a Ceuta non può proseguire verso la Spagna peninsulare né verso gli altri Paesi dell’Unione Europea.

Il Marocco, inoltre, figura nell’elenco dei Paesi di origine sicura adottato dalla Spagna, elemento che facilita eventuali procedure di rimpatrio.

L’analisi del canale Pubble: tre possibili interpretazioni

Sul tema è intervenuto anche il canale YouTube Pubble, che propone una lettura geopolitica della vicenda.

Il video sottolinea innanzitutto come Ceuta sia soggetta a un regime particolare rispetto a Schengen e ricorda che la crisi migratoria non dovrebbe essere letta esclusivamente come un fenomeno legato agli sbarchi, ma anche nel contesto delle tensioni storiche tra Marocco, Sahara Occidentale e Spagna.

L’autore del video formula quindi tre possibili chiavi di lettura, presentandole come ipotesi interpretative e non come fatti accertati.

La prima ipotesi è che quanto avvenuto rappresenti la naturale conseguenza di una crisi regionale irrisolta da decenni, legata alla questione del Sahara Occidentale e destinata prima o poi a riemergere.

La seconda ipotesi collega invece l’ondata migratoria alle recenti scelte del Governo Sánchez in materia di immigrazione, interpretando l’episodio come una possibile pressione politica rivolta principalmente alla Spagna.

La terza interpretazione, più ampia, ipotizza che la crisi possa inserirsi in un contesto geopolitico internazionale più complesso, nel quale la pressione migratoria diventerebbe uno strumento di influenza nei confronti dell’Europa, sullo sfondo delle tensioni internazionali, del conflitto in Medio Oriente e delle nuove politiche europee in materia di sicurezza.

Lo stesso autore del video evidenzia che si tratta di riflessioni interpretative e invita a considerare la complessità del quadro geopolitico senza ridurre la vicenda a una semplice emergenza migratoria.

In attesa degli sviluppi politici e diplomatici, la crisi di Ceuta continua così a rappresentare uno dei temi più delicati del dibattito europeo, intrecciando sicurezza delle frontiere, rapporti tra Stati membri, cooperazione con il Marocco e più ampie dinamiche geopolitiche internazionali.