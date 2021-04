Home

Cronaca

Sospesa luce causa inadempienza, disabile assistita da ventilazione salvata dalla polizia

Cronaca

2 Aprile 2021

Sospesa luce causa inadempienza, disabile assistita da ventilazione salvata dalla polizia

Polizia di Stato: il personale delle volanti interviene in tempo e trae in salvo signora disabile al 100%.

Livorno 2 aprile 2021

Nella prima serata del giorno 11 marzo 2021, la Polizia di Stato interveniva per una segnalata situazione di:

grave disagio sociale e di imminente pericolo per la vita di una donna disabile al 100%.

La notizia veniva ricevuta e trattata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Livorno; inizialmente ad opera del personale addetto alla Centrale Operativa e, successivamente, da parte degli agenti della Squadra Volante che intervenivano sul posto presso l’abitazione della persona in difficoltà.

La polizia accertava che, a causa di problematiche economiche fortemente acuite dall’attuale persistente crisi economica indotta dalla pandemia,

una signora livornese di 68 anni d’età, con disabilità al 100%, assistita da ventilazione meccanica, risultata inadempiente alle obbligazioni contrattuali; era in pericolo di vita per l’avvenuta sospensione della somministrazione di energia elettrica, necessaria, anzitutto, per il funzionamento dell’apparecchio sanitario di ausilio alla respirazione.

Nell’immediatezza, alla disabile veniva assicurata un’adeguata sistemazione in una struttura ricettiva

Poi, mediante un sinergico intervento attuato a livello interistituzionale con la collaborazione del Comune di Livorno e del competente Servizio Sociale, attivato un percorso di completa ed integrata presa in carico della situazione critica, in modo da consentire il tempestivo rientro presso la propria abitazione da parte della donna in difficoltà che potrà così trascorrere le festività pasquali in un contesto ambientale familiare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati