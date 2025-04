Home

14 Aprile 2025

Sospese attività in un cantiere ad Ardenza, denunciati imprenditore e committente. Elevate sanzioni per 7mila euro

I Carabinieri della Stazione di Ardenza insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, hanno effettuato delle ispezioni nei cantieri edili del territorio cittadino

Al termine di accertamenti relativi ad un accesso ispettivo effettuato in zona Ardenza, sono state riscontrate irregolarità per cui i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica labronica un 55enne, già noto alle forze dell’ordine, socio amministratore di un’impresa edile ed una 35enne quale committente dei lavori, cui sono state contestate inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella fattispecie, i carabinieri hanno rilevato gravi irregolarità da parte della ditta per “omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza, cd.“POS” alla committente dei lavori è stata contestata l’ “omessa nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” e pertanto, oltre ad essere stati denunciati all’AG competente, sono state elevate sanzioni per oltre 7.000 euro ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività in corso sino ad avvenuta regolarizzazione.