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Sosta a pagamento sul Romito, la proposta di un cittadino contro il turismo mordi e fuggi

Ambiente

28 Luglio 2026

Sosta a pagamento sul Romito, la proposta di un cittadino contro il turismo mordi e fuggi

Livorno 28 luglio 2026 Sosta a pagamento sul Romito, la proposta di un cittadino contro il turismo mordi e fuggi

Romito, un cittadino denuncia degrado e sosta selvaggia: “Ogni fine settimana la costa è invasa dai rifiuti”

Cumuli di rifiuti abbandonati sugli scogli, mozziconi di sigaretta disseminati sulle spiagge e auto parcheggiate in doppia fila, con il rischio di ostacolare anche l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. È la situazione denunciata da un cittadino livornese che ha inviato una segnalazione al sindaco Luca Salvetti e all’assessore all’Ambiente per richiamare l’attenzione sulle condizioni in cui versa, soprattutto nei fine settimana, il tratto di costa del Romito.

Nella lettera, il residente descrive un fenomeno che, a suo dire, si ripeterebbe con regolarità ogni weekend, interessando in particolare gli Scogli del Romito, le spiagge e le discese al mare.

Secondo quanto riferito, al termine delle giornate trascorse in riva al mare rimarrebbero abbandonati rifiuti di ogni tipo, tra cui bottiglie, lattine, plastica e resti di cibo. A questi si aggiungerebbero numerosi mozziconi di sigaretta lasciati tra la sabbia e i ciottoli, con inevitabili conseguenze sul decoro e sull’ambiente.

Nella segnalazione viene evidenziato anche il problema della viabilità. Il cittadino riferisce infatti che, durante i fine settimana, numerosi visitatori raggiungerebbero il Romito in automobile, parcheggiando spesso in modo irregolare o in doppia fila. Una situazione che, secondo quanto scritto nella lettera, provocherebbe disagi alla circolazione e potrebbe creare criticità anche in caso di intervento dei mezzi di emergenza.

Il residente definisce il fenomeno come un turismo “mordi e fuggi” che, a suo giudizio, non produrrebbe benefici economici significativi per la città, lasciando invece al Comune i costi legati alla pulizia straordinaria delle aree interessate e alla raccolta dei rifiuti effettuata da Aamps, oltre ai disagi per chi vive nella zona.

Tra le proposte avanzate all’Amministrazione comunale c’è quella di valutare una diversa regolamentazione della sosta lungo il Romito, prevedendo parcheggi gratuiti per i residenti del Comune di Livorno e tariffe più elevate oppure misure maggiormente dissuasive per i non residenti, con l’obiettivo di limitare gli eccessi di afflusso nelle giornate di maggiore frequentazione.

Con la sua segnalazione, il cittadino auspica che venga aperto un confronto sul tema e che possano essere individuate soluzioni capaci di tutelare uno dei tratti più suggestivi della costa livornese, conciliando la fruizione del litorale con il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della qualità della vita dei residenti.