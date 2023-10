Home

Sosta camper a Banditella il consiglio di zona 5: “bene gli interventi avviati”

6 Ottobre 2023

Livorno 6 ottobre 2023 – Sosta camper a Banditella il consiglio di zona 5: “bene gli interventi avviati”

Il Consiglio di Zona 5, dopo aver segnalato la situazione in vari incontri con l’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’avvio fattuale di interventi per la risoluzione dei problemi dati dalla presenza ormai stanziale di camper nell’area di sosta di Piazza Borrani a Banditella.

I numerosi camper antignano tolgono gran parte dello spazio di parcheggio per i residenti e a beneficio dei servizi del quartiere, come le vicine scuole materne, elementari e medie.

Ancor peggio è l’effetto degli stessi sul conferimento della spazzatura prodotta, che regolarmente si accumula al di fuori dei piccoli cestini portarifiuti della piazza e si spande irrimediabilmente nelle strade e prati limitrofi.

Bene, quindi la delimitazione degli stalli a misura di autovettura, che consentirà alla Polizia Municipale di multare eventuali soste irrispettose delle nuove regole.

Bene anche che ci si accinga a pensare ad una regolamentazione della sosta nell’area di via U.Sarti sempre a Banditella, dove sono presenti servizi di pulizia per roulotte e camper, ma dove si verificano problemi analoghi sul conferimento dei rifiuti prodotti.

Su quest’area sarà necessario un intervento speciale per rimuovere la mole di rifiuti abusivi finiti lungo la recinsione del campo sportivo.

Infine, il Consiglio di Zona 5 si attiverà per far si che la stessa misura avviata in Piazza Borrani possa essere replicata su altre zone con caratteristiche similari, come il parcheggio di Via Bat Yam e il parcheggio di fianco al cimitero di Montenero.

