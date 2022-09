Home

Cronaca

Aree pubbliche

Parcheggi in città, le novità tra stalli rosa e sosta in zona Goito

Aree pubbliche

29 Settembre 2022

Parcheggi in città, le novità tra stalli rosa e sosta in zona Goito

Livorno 29 settembre 2022 – Parcheggi in città, le novità tra stalli rosa e sosta in zona Goito

Queste le novità per la sosta in città annunciate dall’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello

Sosta zona via Goito

A completamento delle modifiche alla viabilità in zona Goito, la Giunta ha deliberato di modificare anche la normativa della sosta nel tratto di Via Goito che va dall’incrocio con Via dei Sette Santi fino a Via Montebello. Attualmente, infatti, in tale tratto la sosta è consentita ai titolari di abilitazioni per la zona R sul lato dei numeri dispari, mentre i titolari di abilitazione per la zona J – Mare possono parcheggiare sul lato dei numeri pari. Tale distinzione risulta essere controintuitiva e poco pratica.

Da ora in poi, dunque, nel tratto di strada in questione, che risulta essere zona di confine tra due Zone a Sosta Controllata, potranno parcheggiare su entrambi i lati sia i titolari di lettera R che i titolari di lettera J – Mare.

Stalli rosa

Altra novità riguarda invece gli Stalli Rosa e i Relativi permessi.

Il Comune recepisce su questa materia la nuova normativa che inserisce tale fattispecie nel Codice della Strada (Art. 188 bis)

L’amministrazione comunale delibera che a partire dal 1 gennaio del 2023 l’abilitazione per sostare negli stalli rosa sarà gratuita, e riservata alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini di età inferiore ai 2 anni.

Ai titolari di Permessi rosa è consentita la sosta negli stalli rosa istituiti dal Comune di Livorno e dagli altri Comuni nei rispettivi centri abitati, nonché il transito nelle ZTL per la sosta negli stalli rosa ivi ubicati.

Ai titolari dei Permessi rosa rilasciati da altri Comuni è consentita la sosta negli stalli rosa istituiti dal Comune di Livorno.

Per accedere agli stalli rosa ubicati nelle ZTL, gli utenti degli altri Comuni dovranno chiedere l’inserimento gratuito della targa nella Lista Bianca Temporanea.

Un aspetto importante per le famiglie livornesi riguarda la possibilità temporanea di parcheggiare nelle Zone a Sosta Controllata; quelle con la lettera, per capirci, laddove non sono presenti stalli blu.

Tale possibilità resterà in vigore fino a quando non sarà stato realizzato un numero congruo di stalli rosa sul territorio cittadino.

Sosta per Cooperative sociali

Una ulteriore modifica del disciplinare sulla sosta riguarda infine le cooperative sociali e le organizzazioni che prestano servizi assistenziali domiciliari alla persona.

A loro sarà consentita la sosta gratuita senza alcuna limitazione di orario senza l’obbligo di esposizione del disco orario.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin