Home

Cronaca

Sosta selvaggia, 113 multe in Venezia nel weekend

Cronaca

28 Settembre 2021

Sosta selvaggia, 113 multe in Venezia nel weekend

L’attività di contrasto della Polizia Municipale alla sosta selvaggia in centro

Durante il fine settimana nel quartiere Venezia sono state fatte 113 sanzioni

Livorno, 28 settembre 2021

Da parte dell’Amministrazione comunale prosegue l’attività di contrasto nei confronti della sosta selvaggia nel centro città.

Nel quartiere Venezia, nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Municipale ha elevato ben 113 sanzioni.

Le infrazioni più frequenti hanno riguardato la sosta in area pedonale, il parcheggio in divieto di sosta, in aree interdette alla circolazione, in corrispondenza con gli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, e per la sosta all’interno del parcheggio di Santa Trinita di veicoli sprovvisti dell’autorizzazione residenti.

Delle 113 sanzioni, 30 sono state fatte giovedì scorso, 12 venerdì e 71 sabato. Domenica si sono registrati diversi passaggi di controllo ma non è stata rilevata nessuna criticità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin