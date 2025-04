Home

Sosta selvaggia blocca il bus per oltre un’ora: Autolinee Toscane valuta la denuncia per interruzione di pubblico servizio

14 Aprile 2025

Disagi per passeggeri e traffico deviato: a Livorno una vettura parcheggiata in divieto ferma un autobus diretto a Pisa

Un’auto parcheggiata in modo irregolare ha mandato in tilt il servizio pubblico di trasporto tra Livorno e Pisa. È accaduto sabato 12 aprile 2025, poco dopo le 13:00, all’imbocco del controviale Carducci, dove un veicolo in sosta vietata ha impedito a un autobus di linea di completare la manovra necessaria per proseguire il suo percorso. Risultato: corsa soppressa, passeggeri costretti ad attendere il bus successivo e una viabilità compromessa per oltre un’ora.

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 13:15 e si è protratto fino alle 14:20. L’autobus, bloccato dalla presenza dell’auto, era impegnato nella tratta Livorno–Pisa. Impossibilitato a procedere, il mezzo è rimasto fermo per circa 65 minuti in attesa che la situazione venisse sbloccata. Solo l’intervento della Polizia Municipale, che ha provveduto alla rimozione forzata del veicolo in divieto, ha permesso il ripristino della viabilità.

A causa dell’ostacolo, la corsa è stata soppressa e i passeggeri, rimasti in attesa a bordo e a terra, sono stati dirottati su un’altra vettura. Altre due corse, previste nello stesso arco di tempo, hanno dovuto essere deviate, generando ulteriori complicazioni nella rete urbana.

Autolinee Toscane, la società che gestisce il trasporto pubblico locale, ha comunicato di aver incaricato i propri legali di valutare se vi siano gli estremi per sporgere denuncia contro il proprietario dell’auto per interruzione di pubblico servizio, reato previsto dal codice penale per chi ostacola o interrompe il funzionamento di un servizio destinato alla collettività.

La società invita i cittadini a rispettare le regole del codice della strada e sottolinea come simili episodi abbiano un impatto diretto non solo sulla puntualità del trasporto pubblico, ma anche sulla sicurezza e sulla qualità del servizio stesso. In un periodo in cui si cerca di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, comportamenti irresponsabili come quello di sabato rappresentano un grave ostacolo.

Non è la prima volta che casi di sosta selvaggia mettono in difficoltà la circolazione dei bus in città, ma l’intenzione di AT di procedere con una denuncia formale apre un precedente importante e potrebbe rappresentare un deterrente per futuri episodi.

Nel frattempo, la società ha ringraziato la Polizia Municipale per la tempestività dell’intervento e ha ribadito il proprio impegno per garantire un servizio efficiente e sicuro a tutti gli utenti del trasporto pubblico.