Home

Politica

Sostegno alla Palestina, Rifondazione scende in piazza a Livorno

Politica

14 Maggio 2021

Sostegno alla Palestina, Rifondazione scende in piazza a Livorno

Sabato 15 maggio, dalle 17:00 in piazza a Livorno per la Palestina

Livorno 14 maggio 2021

Questo sabato 15 maggio la federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista, assieme all’Associazione di amicizia italo-palestinese Onlus e ad Africa Calcio Academy, organizza un presidio in Piazza Grande a partire dalle ore 17:00 per ricordare la “nakba”.

La parola araba nakba significa “catastrofe” e viene usata per indicare l’inizio della diaspora palestinese.

Con la nascita dello Stato di Israele nel maggio 1948 iniziò infatti la distruzione dei villaggi palestinesi.

Più di 700.000 palestinesi fuggirono verso i Paesi circostanti per salvarsi la vita di fronte alle violenze israeliane; quelli che non riuscirono a scappare furono rinchiusi in campi profughi (profughi nella loro stessa terra!)

Nonostante il diritto al ritorno sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalle Nazioni Unite, Israele continua ad impedire il ritorno e ad annettere i territori palestinesi.

Proprio in questi giorni nuovi soprusi, violenze, uccisioni da Gerusalemme alla strisicia di Gaza testimoniano quanto sia necessario sostenere il popolo palestinese nella sua resistenza contro l’occupazione e l’espropriazione!

Per questo anche a Livorno il 15 maggio ricordiamo la nakba, la catastrofe di un popolo, e invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il popolo palestinese e le battaglie di libertà a passare dal presidio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin