6 Gennaio 2026

Livorno 6 gennaio 2026 Sostegno alle attività economiche danneggiate dai cantieri comunali in corso, si riunisce la terza commissione consiliare

La Terza Commissione consiliare si riunisce mercoledì 7 gennaio alle ore 9

La Terza Commissione Consiliare (Economia e Lavoro) è stata convocata dalla presidente Michela Castellani per le ore 9 di mercoledì 7 gennaio per discutere l’interpellanza dei consiglieri Perini e Amadio “Interventi comunali a sostegno delle attività economiche danneggiate dai cantieri comunali in corso – caso di via de Larderel”.

I consiglieri potranno partecipare alla seduta in presenza o in collegamento da remoto sulla piattaforma ConsigliCloud (https://livorno.consiglicloud.it/home), tramite la quale anche i cittadini potranno seguire in diretta i lavori della Commissione.

Terza Commissione Consiliare “Economia e Lavoro”

Presidente: Michela Castellani (Protagonisti per la Città).

Vicepresidenti: Giulia Guarnieri (Partito Democratico), Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia).

Altri componenti: Lorenzo Midili (Partito Democratico), Giovanni La Sala (Livorno Civica), Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra), Camilla Barontini (Livorno Popolare), Lucia Grassi (Primo Polo per Livorno).