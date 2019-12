Home

Cronaca

Sostegno alle demenze, il progetto va avanti

Cronaca

5 dicembre 2019

Sostegno alle demenze, il progetto va avanti

LIVORNO, 5 dicembre 2019 – La Zona Distretto Livornese ha indetto una istruttoria pubblica per manifestazione di interesse rivolta a soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari ed extra-domiciliari sociali e sociosanitarie e trasporti sul territorio dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia.

Il bando mira a costituire una lista di soggetti qualificati per l’erogazione di “buoni servizio” per un intervento globale rivolto a persone con una diagnosi di demenza lieve o moderata e le loro famiglie come previsto dall’avviso “Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia” emesso dalla Regione Toscana con finanziamento del Por Fse 2014 – 2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà e denominato Aperta Mente Insieme (Ami).

Il primo elenco degli operatori economici selezionati riguarderà le domande pervenute entro lunedì 16 dicembre alle ore 24. Ad ogni modo al fine di garantire la possibilità di accedere all’elenco degli operatori economici interessati sarà possibile presentare la domanda di accesso per l’intera durata del progetto (18 mesi dalla data di pubblicazione del bando),