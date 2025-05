Home

Livorno 27 maggio 2025 Sosteniamo Nazareno, Asia Usb: Case pubbliche svendute, famiglie per strada, “Lo Stato protegge i palazzinari?”

Il Comunicato appello di Asia Usb Livorno:

“Nella giornata di domani, 28 maggio, Nazareno e la sua famiglia, tra cui due minori, avrebbero dovuto lasciare la propria abitazione per via dello sfratto esecutivo. Un appartamento che era proprietà pubblica, in questo caso dell’INPS, svenduto dall’ente “a un palazzinaro” e messo sul mercato a 700 euro al mese.

Il proprietario, che ha oltre 20 alloggi di proprietà solo nel territorio Livornese, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, ha notificare lo sfratto.

Come sindacato Asia abbiamo seguito il nucleo familiare fin dall’inizio riuscendo ad ottenere alcuni rinvii fino, purtroppo, all’epilogo odierno. Mentre si decide di investire miliardi di euro per il riarmo e contemporaneamente si tagliano fondi all’edilizia pubblica, le famiglie che si trovano in difficoltà vengono abbandonate a sé stesse.

Anzi, con la recente approvazione del decreto sicurezza, circostanza che ci ha visto presenti in piazza ieri respinti con violenza vicino al parlamento, secondo lo stato Italiano Nazareno è un criminale.

Sì, perché nello stesso stabile in cui vive in via Della Madonna 41, vi sono decine di appartamenti ancora di proprietà INPS sfitti da anni e pronti per essere svenduti.

La tessa sorte per un intero immobile di proprietà INAIL appena messo all’asta in questi giorni in Via del Giglio.

Invece di mettere a disposizione questi appartamenti per le famiglie in difficoltà forse allo Stato italiano mancano i soldi per comprare carri armati? E per questo che si svende il nostro patrimonio?

Nazareno, dopo aver fatto il percorso con il Comune, che al momento per motivazioni puramente burocratiche non può intervenire, non è stata lasciata altra scelta che occupare un alloggio.

Parliamo di un appartamento dell’INPS nello stesso stabile. L’alternativa sarebbe stata la strada.

Cosa faranno le istituzioni? Hanno intenzione di sgomberare con la forza una famiglia? Secondo la premier Meloni, che è recentemente intervenuta in favore dell’approvazione del Decreto Sicurezza, la nuova normativa dovrebbe tutelare “i più deboli”.

Quali sarebbero i più deboli, forse i palazzinari? Noi abbiamo deciso di sostenere Nazareno e tutte quelle famiglie in difficoltà economica a causa dei bassi salari e della disoccupazione crescente.

Invitiamo tutti e tutte a fare altrettanto presidiando lo stabile di Via della Madonna 41. Per venerdì 30 alle ore 18 davanti al Comune di Livorno, a pochi passi dall’immobile in questione, vogliamo lanciare un’assemblea pubblica invitando tutte le realtà solidali. In vista della manifestazione nazionale contro il decreto sicurezza di sabato 31 maggio, dello sciopero generale del 20 giugno e della grande manifestazione contro il riarmo e per i salari del 21 giugno a Roma”.

