12 Dicembre 2024

Cecina (Livorno) 12 dicembre 2024 Sostituiscono un cellulare con un clone dopo averlo visionato, denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione di Cecina, a conclusione di un’approfondita attività di indagine, hanno denunciato a piede libero all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziati di truffa in concorso, due uomini sulla trentina originari dell’Est Europa.

Secondo la ricostruzione dei militari, due uomini si sarebbero presentati presso il reparto di telefonia di un negozio della zona chiedendo di visionare degli smartphone.

Il negoziante mostrava ai due un telefono di ultima generazione porgendolo nelle mani di uno di loro. Dopo averlo maneggiato alcuni secondi e approfittando di un momento di distrazione del venditore, passava il dispositivo all’altro soggetto dietro di lui, il quale lo riponeva nella tasca della felpa per poi estrarre il clone che riconsegnava al commerciante.

Pochi minuti dopo, il negoziante, avvedutosi della sostituzione, si è recato presso i Carabinieri per denunciare l’accaduto e, a seguito delle tempestive indagini, condotte anche con ausilio di estratti dalle videosorveglianze della zona nonché scambi informativi con altri reparti dell’Arma, sono riusciti a identificare i due uomini peraltro risultati già noti per diversi precedenti analoghi.

I due presunti autori sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere, in concorso, del reato di truffa in concorso.