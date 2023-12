Home

19 Dicembre 2023

Livorno 19 dicembre 2023 – Sostituzione condotta idrica in via Firenze, possibili disagi

ASA comunica che il 20 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 14 circa, salvo imprevisti, sarà realizzato un importante intervento di sostituzione della condotta DN 200 in via Firenze angolo via Mastacchi. Contestualmente ai lavori di riqualificazione del parco pubblico da parte del Comune di Livorno, ASA ha programmato la sostituzione della condotta in fibrocemento con una nuova in ghisa sferoidale per proseguire con il piano degli interventi che prevede il miglioramento della qualità del servizio.

Nel corso dei lavori potranno verificarsi abbassamenti di pressione e mancanza di acqua nelle vie Mastacchi, Antimonio, Buozzi e Turati.

Potranno manifestarsi inoltre lievi fenomeni di torbidità nelle vie limitrofe all’intervento durante tutte le fasi delle lavorazioni.

Al ripristino del servizio i fenomeni di torbidità andranno a scomparire col passare delle ore.

