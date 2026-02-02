Home

Sostituzione della tubazione idrica in via Serristori. Interruzione del servizio in alcune vie di Livorno

2 Febbraio 2026

ASA comunica che, nell’ambito degli interventi di riqualificazione urbanistica promossi dal Comune di Livorno in via Serristori e nelle zone limitrofe, e in un’ottica di miglioramento e ammodernamento della rete idrica, procederà con la realizzazione dei collegamenti principali relativi al primo lotto esecutivo della nuova tubazione in PEAD DE 160.

L’intervento comprenderà anche l’installazione delle valvole di sezionamento necessarie per ottimizzare la gestione della rete idrica e agevolare eventuali futuri interventi di manutenzione.

I lavori sono programmati per giovedì 5 febbraio 2026, dalle ore 14 alle ore 20 circa, salvo imprevisti tecnici o condizioni meteo avverse.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica nelle seguenti vie:

– via Buontalenti, nel tratto compreso tra via del Fante e via Serristori;

– via dei Carabinieri, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Serristori;

– via del Cardinale, nel tratto compreso tra via Buontalenti e Scali Saffi;

– via Cairoli, nel tratto compreso tra via dei Carabinieri e via Serristori (lato civici dispari);

– via Sant’Omobono;

– via Pietro Cossa.

Nelle zone limitrofe potranno verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di torbidità dell’acqua, che tenderanno a scomparire col passare delle ore.

Per l’occasione ASA effettuerà una informativa preventiva in zona mediante affissione di avvisi.