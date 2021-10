Home

Cronaca

Aree pubbliche

Sostituzione della tubazione in via dell’Industria, i divieti di sosta

Aree pubbliche

12 Ottobre 2021

Sostituzione della tubazione in via dell’Industria, i divieti di sosta

Livorno 12 ottobre 2021

Prosegue il piano degli interventi per sostituire a Livorno le vecchie tubazioni in fibrocemento con le nuove in ghisa sferoidale. L’importante intervento, realizzato in varie fasi per creare minori disagi possibili ai cittadini, prevede la sostituzione di circa 370 metri di condotta.

In questa fase dei lavori sarà sostituito il tratto di tubazione in via dell’Industria e per consentire lo svolgimento del cantiere in condizione di sicurezza saranno istituiti dal 14 ottobre al 20 novembre:

– nella prima fase, il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito in via dell’Industra nel tratto compreso tra le intersezioni di scali delle Macine e via del Cedro.

– Nella seconda fase, il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito in via dell’Industria nel tratto compreso tra via del Cedro e via della Torretta;

– l’inversione del senso di marcia in via dell’Industria nel tratto compreso tra le intersezioni di scali delle Macine e via del Cedro;

– “il fermarsi e dare precedenza” in via dell’Industria all’intersezione con scali delle Macine;

– il divieto di transito pedonale nell’area dell’intervento;

– il limite di velocità a 20 km/h.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin