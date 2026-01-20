Home

Sotto effetto dell'alcol minaccia la ex, arrestato

20 Gennaio 2026

Sotto effetto dell’alcol minaccia la ex, arrestato

Livorno 20 gennaio 2026

Un uomo sulla cinquantina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla tarda serata di sabato, quando l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si è recato presso l’abitazione della ex convivente, nonostante i due non vivessero più insieme. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento tale da spaventare la donna, arrivando a minacciarla e manifestando l’intenzione di accedere all’abitazione contro la sua volontà.

La situazione ha reso necessario l’intervento di un equipaggio del pronto intervento dei Carabinieri di Livorno, giunto sul posto nel tentativo di riportare la calma. Tuttavia, l’uomo non avrebbe collaborato con i militari, rifiutando di fornire le proprie generalità e mantenendo una condotta aggressiva e oltraggiosa anche nei confronti degli operanti.

Alla luce del concreto pericolo per l’incolumità della parte offesa, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. Successivamente, dopo la completa identificazione dell’indagato e la dettagliata ricostruzione della dinamica dei fatti, l’uomo è stato sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Livorno. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di Livorno, con la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 7.

